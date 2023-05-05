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00:32, 5 мая 2023Мир

Британия признала перепродажу поставляемого на Украину оружия

Минобороны Британии признало перепродажу оружия до его попадания на Украину

Фото: Ben Birchall / Reuters

Министерство обороны Великобритании признало факты перепродажи оружия, поставляемого королевством на Украину, до его попадания на передовую. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы военного ведомства Джеймс Хиппи уточнил, что подобные инциденты «чрезвычайно редки». Однако, чтобы их исключить и гарантировать передачу Киеву всех видов вооружений и боеприпасов, были установлены «надежные процедуры» контроля.

Марина Совина
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