Британия признала перепродажу поставляемого на Украину оружия

Минобороны Британии признало перепродажу оружия до его попадания на Украину

Министерство обороны Великобритании признало факты перепродажи оружия, поставляемого королевством на Украину, до его попадания на передовую. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы военного ведомства Джеймс Хиппи уточнил, что подобные инциденты «чрезвычайно редки». Однако, чтобы их исключить и гарантировать передачу Киеву всех видов вооружений и боеприпасов, были установлены «надежные процедуры» контроля.

