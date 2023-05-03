МИД России связал активизацию терроризма с поставками оружия на Украину

Захарова: перепродажа поставляемого Киеву оружия может привести к активизации терроризма

Перепродажа на черном рынке переданного Киеву оружия может привести к активизации терроризма. Поставки военной помощи Запада на Украину с ростом террористической деятельности связала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат заявила, что террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы, «особенно если в их руки попадают снаряды».

«Перепродажа на черном рынке поставляемого оружия не беспокоит коллективный Запад, поскольку основной бенефициар, США, стремится вопреки здравому смыслу получить очередную коммерческую выгоду», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова высмеяла слова посла США в Москве Линн Трейси о том, что наличие у Вашингтона любого рода разногласий с властями России не означает, что у Соединенных Штатов имеются разногласия с ее народом. Она подчеркнула, что «США накачивают вооружениями страну, которая занимается убийством российских граждан».