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12:57, 3 мая 2023Мир

МИД России связал активизацию терроризма с поставками оружия на Украину

Захарова: перепродажа поставляемого Киеву оружия может привести к активизации терроризма

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Перепродажа на черном рынке переданного Киеву оружия может привести к активизации терроризма. Поставки военной помощи Запада на Украину с ростом террористической деятельности связала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат заявила, что террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы, «особенно если в их руки попадают снаряды».

«Перепродажа на черном рынке поставляемого оружия не беспокоит коллективный Запад, поскольку основной бенефициар, США, стремится вопреки здравому смыслу получить очередную коммерческую выгоду», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова высмеяла слова посла США в Москве Линн Трейси о том, что наличие у Вашингтона любого рода разногласий с властями России не означает, что у Соединенных Штатов имеются разногласия с ее народом. Она подчеркнула, что «США накачивают вооружениями страну, которая занимается убийством российских граждан».

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Семен Александров
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