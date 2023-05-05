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11:48, 5 мая 2023Мир

В Кремле назвали условие для контактов России и США

Песков: контакты с США возможны при необходимости для обеспечения российских интересов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Контакты Москвы с Вашингтоном возможны при необходимости для обеспечения российских интересов. Об этом сообщил преcc-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, любые контакты возможны для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, остались ли остаются ли какие-то линии, по которым США и Россия поддерживают отношения.

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Семен Александров
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