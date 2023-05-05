В Кремле назвали условие для контактов России и США
Песков: контакты с США возможны при необходимости для обеспечения российских интересов
Контакты Москвы с Вашингтоном возможны при необходимости для обеспечения российских интересов. Об этом сообщил преcc-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Безусловно, любые контакты возможны для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, остались ли остаются ли какие-то линии, по которым США и Россия поддерживают отношения.