Глава МИД Сергей Лавров заявил об огромном терпении России

Без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию, в мире не будет решен ни один конфликт. У России огромное терпение, и она уже давно готова к диалогу на эту тему, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС в Индии.

«Наши предложения [о гарантиях безопасности] вносились и в 2009 году, и в последний раз в декабре 2021 года, их направляли американцам и в штаб-квартиру НАТО, — Запад высокомерно отказался. Но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем, от возвращения к базовым принципам Устава ООН, в том числе о равенстве суверенных государств, не уйти. Рано или поздно он состоится. Мы к этому готовы, у нас терпения, как вы знаете, хватает», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что основой многополярного мироустройства должны быть баланс интересов, общепризнанные нормы международного права и взаимное уважение, а не страх. По мнению дипломата, в таком подходе заинтересован весь мир. Он добавил, что в настоящее время вызовы и угрозы имеют ярко выраженный трансграничный характер, подчеркнув, что единственным разумным вариантом является объединение усилий.