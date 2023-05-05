Молниеносная реакция прохожего спасла ребенка в катившейся под колеса коляске

Прохожий в США остановил катившуюся к оживленной дороге коляску и спас ребенка

В городе Гесперия, штат Калифорния, США, молниеносная реакция прохожего помогла спасти ребенка, коляска с которым катилась под колеса автомобилей. Об этом сообщает Independent.

Двоюродная бабушка, следившая за ребенком, отпустила коляску, когда упала. Та сразу же покатилась к оживленной автомобильной дороге, но ее успел схватить Рон Нессман — случайный прохожий, шедший мимо после собеседования на работе.

Произошедшее попало на запись с камеры наблюдения. Когда видео выложили в соцсети, оно набрало более 49 миллионов просмотров. На опубликованных кадрах видно, как упавшая женщина пытается подняться, ее колени кровоточат. Неожиданно подбегает мужчина и останавливает коляску. Другой прохожий подходит к упавшей женщине и помогает ей подняться.

Нессман подчеркнул, что не хотел бы видеть, что могло случиться, если бы он не оказался рядом. Его сестра Донна Гундерсон, которая тоже стала очевидцем произошедшего, рассказала, что услышала крики о помощи. По ее словам, ветер толкал коляску прямо к оживленной четырехполосной трассе.

Ранее сообщалось, что молниеносная реакция мальчика в индийском округе Калабераджи, штат Карнатака, позволила ему спасти переходившую железнодорожные пути мать от гибели под колесами поезда. Осознав опасность, он схватил женщину и заставил ее сесть на корточки и прижаться к платформе.

