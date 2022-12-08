Молниеносная реакция сына спасла мать от гибели под колесами поезда

India Today: в Индии мальчик спас мать от гибели под колесами поезда и попал на видео

Молниеносная реакция мальчика в индийском округе Калабераджи, штат Карнатака, позволила ему спасти переходившую железнодорожные пути мать от гибели под колесами поезда. На видео произошедшего обратило внимание издание India Today.

На запись попал момент, когда мать и сын ждут поезда на железнодорожной станции. Женщина спускается с платформы и пытается пересечь железнодорожные пути, чтобы срезать путь к другой платформе.

Когда она идет через пути, мальчик замечает приближающийся к ним грузовой поезд. Осознав опасность, он хватает мать и заставляет ее сесть на корточки и прижаться к платформе. Благодаря молниеносной реакции юноши, ему и его матери удается переждать, пока поезд проедет мимо них, и не получить травм.

Запись стала вирусной в индийских соцсетях.

Ранее сообщалось, что молниеносная реакция матери во Вьетнаме позволила ей в последний момент спасти упавшего под колеса ребенка. Все пострадавшие отделались незначительными травмами.