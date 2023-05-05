В ЕП заподозрили Польшу в превышении полномочий из-за действий в отношении Киева

В ЕП не исключили превышения Польшей полномочий из-за запрета импорта продукции из Украины

Введение Варшавой в апреле запрета на ввоз зерна из Украины может быть связано с превышением Польшей своих полномочий как государства-члена Евросоюза. Об этом в обращении к Еврокомиссии заявил депутат Европарламента от Польши Марек Белька. С документом ознакомилась «Лента.ру».

«15 апреля 2023 года правительство Польши опубликовало постановление, устанавливающее запрет на ввоз продовольственных и сельскохозяйственных товаров из Украины в Польшу, которое вступило в силу автоматически после публикации. Польские власти ввели запрет в ответ на значительный объем импорта зерна из Украины, что отчасти является результатом снятия тарифных и количественных ограничений на торговлю товарами между ЕС и Украиной, вступивших в силу 4 июня 2022 года»., — напомнил европарламентарий.

Запрет на импорт был введен в ответ на протесты польских сельскохозяйственных производителей и без консультации с Еврокомиссией в нарушение ее исключительной компетенции в этой области

Марек Белька депутат Европарламента от Польши

На основании вышесказанного Белька спрашивает у Еврокомиссии о том, как она оценивает действия правительства Польши и планирует ли она введение против Варшавы санкций в случае выявления факта превышения полномочий

«С момента вступления в силу торговых преференций для Украины в июне 2022 года уведомляло ли правительство Польши Еврокомиссию о проблемах, связанных с чрезмерным притоком продовольственных и сельскохозяйственных товаров, которые оправдывали бы временную приостановку торговых преференций и восстановление таможенных тарифов? По мнению Комиссии, может ли введение запрета на импорт агропродовольственных товаров из Украины в Польшу способствовать значительному сокращению функционирования "Полос солидарности"?» — спросил он.

Если подтвердится, что польские власти превысили свои полномочия, наложив запрет на импорт, планирует ли Комиссия применить соответствующие меры к польскому правительству? Марек Белька депутат Европарламента от Польши

15 апреля Польша приостановила импорт зерна с Украины. Об этом сообщил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. До этого министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.

Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.