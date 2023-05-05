Забастовка сценаристов Голливуда повлияла на съемки сериала «Властелин колец»

Съемки нового сезона сериала «Властелин колец» завершатся без шоураннеров из-за забастовки

Съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца Власти» завершатся без присутствия шоураннеров на съемочной площадке из-за забастовки голливудских сценаристов. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что исполнительные продюсеры проекта Джон Пейн и Патрик Маккей состоят в Гильдии сценаристов Америки, поэтому согласно правилам они не могут исполнять свои писательские обязанности во время производства, в том числе создавать творческие решения на съемочной площадке, пока продолжается протест. На время отсутствия Пейна и Маккея их обязанности на себя возьмут не пишущие сценарии исполнительные продюсеры шоу.

Ранее американская актриса и звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор поддержала протестующих сценаристов и отказалась проводить кинопремию MTV Movie & TV Awards.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату.