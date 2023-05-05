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11:36, 5 мая 2023Культура

Звезда «Ангелов Чарли» поддержала протест сценаристов и отказалась вести премию

Дрю Бэрримор поддержала протестующих сценаристов и отказалась вести кинопремию MTV

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса и звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор поддержала протестующих голливудских сценаристов и отказалась проводить кинопремию MTV Movie & TV Awards. Об этом сообщает Variety.

По словам актрисы, она уважает труд сценаристов. «Все, что мы прославляем и чтим в кино и на телевидении, придумано ими», — сказала Бэрримор.

Она отметила, что пока решение не будет найдено, она предпочитает ждать и отказывается от проведения MTV Movie & TV Awards в этом году. «Я благодарю MTV, с которыми мне всегда было очень комфортно сотрудничать, и не могу дождаться, чтобы стать частью их шоу в следующем году, когда я смогу по-настоящему отпраздновать все, что создало MTV», — заключила она.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату.

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Варвара Кошечкина
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