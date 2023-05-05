Жильцов аварийного дома в российском городе расселят на 13 лет раньше

Жильцов аварийного дома в Красноярске пообещали расселить на 13 лет раньше

Жильцам аварийного дома в Ленинском районе Красноярска сократили срок расселения более чем на десять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Изначально орган местного самоуправления не учел крайне изношенное состояние здания и решил, что расселение должно произойти в 2037 году. Прокуратура обратилась в Красноярский суд с требованием признать распоряжение администрации города незаконным. Суд согласился сократить срок на 13 лет — жителям российского города пообещали новое жилье в 2024 году.

Речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Кишиневской. Постройку признали аварийной в 2021 году, основной причиной для этого стала неисправность несущих и ограждающих конструкций. Поломка создала угрозу для жизни и здоровья восьми семей, проживающих в здании.

В марте у многоквартирного жилого дома в Барнауле, который признали аварийным в 2022 году, обрушилась кирпичная кладка стены. Здание подлежит сносу, при этом в нем продолжают проживать более 20 человек. Во время частичного обрушения стены никто не пострадал.