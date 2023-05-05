В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили о проведении всех противоэпидемических мероприятий в стране

В России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, которые направлены на недопущение распространения COVID-19. Об этом после сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене режима ЧС из-за коронавируса «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре.

В службе добавили, что в стране ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения коронавирусом, а также постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации.

При этом, отметили в Роспотребнадзоре, во многих странах одновременно со снижением заболеваемости COVID-19 сократились объемы тестирования. В некоторых государствах отсутствуют актуальные данные по текущей эпидситуации.

«Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран — напряженной. Вирус продолжает мутировать. Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом "Арктур". Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19.