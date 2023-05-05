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12:53, 5 мая 2023Россия

71-летний российский пенсионер ушел на рыбалку и погиб

47News: в Ленинградской области 71-летний пенсионер ушел на рыбалку на озеро и погиб

Фото: Unsplash

В Ленинградской области 71-летний пенсионер ушел на рыбалку и погиб. Об этом сообщает региональный портал 47News.

По информации издания, волонтеры искали россиянина со 2 мая. Кроме того, водолазы обследовали более трех километров береговой линии. Труп мужчины вытащили из Печенского озера, доставили на берег и передали полицейским.

Тело пенсионера направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

В феврале сообщалось, что на Белоярском водохранилище в Свердловской области 32-летний мужчина, отправившийся на рыбалку, погиб в палатке с газовой печкой. Следователи тогда предположили, что россиянин мог отравиться угарным газом.

До этого в реке Подстепка в Астраханской области обнаружили тела двух детей. Позже выяснилось, что два мальчика в возрасте 9 и 13 лет из села Образцовое в Икрянинском районе отправились порыбачить.

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Анна Щербакова
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