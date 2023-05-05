Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 5 мая 2023Мир

В России заявили о необходимости сохранить ООН

Постпред РФ при ООН Небензя заявил о необходимости сохранить ООН, что бы ни случилось

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Организацию объединенных наций (ООН) необходимо сохранить, как бы ни изменилась обстановка в ней. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Он признал, что атмосфера в штаб-квартире международной организации изменилась. В частности, Небензя выразил мнение, что в 1990-е годы было больше многосторонности, поскольку процесс согласования решений носил коллективный характер.

Однако сейчас наблюдаются попытки размыть межгосударственные основы ООН, отметил он. Кроме того, изменились порядок принятия решений и переговорный дух, добавил постпред РФ. «Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию», — заключил Небезя.

Ранее Василий Небензя назвал смехотворным предложение ряда стран лишить Россию председательства в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул, что председательство страны прошло успешно

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт
Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение
В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата
Fortum приготовился оспорить решение России о передаче активов Росимуществу
Автобус переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную россиянку
На Кубани задержали атаковавшую нефтеперерабатывающий завод группу диверсантов
Стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России
Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
В московском кафе женщина ударила ножом в висок посетителя кафе
Лифт с подростком сорвался на юго-западе Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.