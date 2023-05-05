В России заявили о необходимости сохранить ООН

Постпред РФ при ООН Небензя заявил о необходимости сохранить ООН, что бы ни случилось

Организацию объединенных наций (ООН) необходимо сохранить, как бы ни изменилась обстановка в ней. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Он признал, что атмосфера в штаб-квартире международной организации изменилась. В частности, Небензя выразил мнение, что в 1990-е годы было больше многосторонности, поскольку процесс согласования решений носил коллективный характер.

Однако сейчас наблюдаются попытки размыть межгосударственные основы ООН, отметил он. Кроме того, изменились порядок принятия решений и переговорный дух, добавил постпред РФ. «Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию», — заключил Небезя.

Ранее Василий Небензя назвал смехотворным предложение ряда стран лишить Россию председательства в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул, что председательство страны прошло успешно