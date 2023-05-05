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03:35, 5 мая 2023Мир

Небензя назвал смехотворным стремление лишить Россию председательства в СБ ООН

Небензя назвал смехотворным предложение ряда стран лишить Россию председательства в СБ ООН
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред Рф при ООН Василий Небензя счел смехотворным стремление ряда государств добиться того, чтобы Россию лишили председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что председательство страны прошло успешно. «Председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством», — заявил он. Постпред также напомнил, что председательство России предлагали передать другому государству, поскольку она якобы недостойна возглавлять Совбез.

Ранее российский МИД назвал эффективной работу СБ ООН под председательством России, которое завершилось 30 апреля. В дипведомстве рассказали, что во время председательства РФ мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме.

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Марина Совина
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