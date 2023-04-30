МИД назвал эффективной работу Совбеза ООН под председательством России

МИД РФ: Москве удалось обеспечить эффективную работу Совбеза ООН, несмотря на обстановку

МИД России назвал эффективной работу Совета Безопасности ООН под председательством РФ, которое завершается 30 апреля. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

«Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что во время председательства России мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме. Среди ключевых мероприятий, организованных Москвой за это время, МИД назвал дебаты о рисках, которые порождает нарушение договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения, а также дебаты об эффективной многосторонности через защиту принципов Устава организации.

Ранее постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из организации. Он отметил, что, чтобы это сделать, понадобится внести изменения в Устав ООН.