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14:52, 5 мая 2023Россия

Украина нанесла удар сразу по двум селам в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Черемошное и Устинка

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по двум селам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, под обстрел попали села Черемошное и Устинка Белгородского района. «Пострадавших нет. Посечены забор и три машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи», — рассказал Гладков.

Он добавил, что аварийные и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

Ранее также стало известно, что ВСУ нанесли пять ударов по белгородскому селу Ясные Зори. В результате оказалась повреждена линия электропередачи. Жители населенного пункта спрятались в укрытиях.

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Кроме того, накануне сообщалось, что в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник Shark, предназначенный для разведки и корректировки ударов ракет. Взрывчатку при его осмотре не обнаружили, однако дрон был оборудован камерой с 30-кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть позиции российских войск на несколько километров.

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Зураб Дарахвелидзе
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