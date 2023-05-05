Россиянам дали советы по утилизации просроченного шашлыка

РЭО: просроченный шашлык следует утилизировать при помощи компоста

Просроченный шашлык необходимо утилизировать при помощи компоста, при этом его ни в коем случае нельзя отправлять в бак для вторичного сырья. Советы россиянам по грамотной утилизации этого блюда со ссылкой на комментарий Российского экологического оператора (РЭО) дал телеканал «360».

Эксперты напомнили, что срок годности приготовленного шашлыка составляет до трех суток в случае хранения в холодильнике и до четырех часов вне его. Они пояснили, что выброс просроченных продуктов и любой другой органики в контейнер для вторсырья исключит возможность утилизации других фракций, поскольку они будут загрязнены. Вместо этого специалисты рекомендовали организовать компостную яму в случае нахождения на даче. Самым лучшим вариантом они назвали покупку компостного контейнера из пластика или металла с крышкой, который позволяет избежать неприятных запахов.

В апреле стало известно, что Росстандарт зарегистрировал разработанный Российским экологическим оператором ГОСТ по утилизации органических отходов, в том числе просроченной еды и остатков продуктов питания. По словам генерального директора компании Дениса Буцаева, он учитывает минимальные требования для обращения с отходами.