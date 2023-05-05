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11:21, 5 мая 2023Россия

Названа возможная причина атак на нефтезавод на Кубани

Военный политолог Перенджиев связал атаки на Ильский НПЗ со снабжением российских войск

Фото: МЧС России / ТАСС

Украина может считать, что именно с Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае идет основное снабжение горюче-смазочными материалами российских войск. Именно это предположение могло сделать НПЗ главной целью для атак беспилотников, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Этот НПЗ — ближайший к зоне украинского конфликта. Возможно, ВСУ предполагают, что именно оттуда идет снабжение войск горюче-смазочными материалами, что это одна из основных инфраструктур в этом отношении», — допустил Перенджиев.

Он подчеркнул, что поставки горючего для военной техники жизненно необходимы в рамках конфликта.

«Видимо, решили, что эта инфраструктура основная, критически важная. Поэтому решили по ней бить», — заключил военный политолог.

О повторной атаке на Ильский НПЗ стало известно утром 5 мая. Сотрудников эвакуировали после атаки дрона и начавшегося пожара. Предыдущая атака на завод была совершена днем ранее — 4 мая. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника.

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Варвара Кошечкина
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