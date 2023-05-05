Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили новый ролик об игре

Студия GSC Game World выпустила новое видео об игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World выпустила новое короткое видео из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Записанное от первого лица видео длительностью 12 секунд посвящено прибытию главного героя тайтла на станцию Янов — аналогичная локация ранее встречалась в игре «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Протагонист тяжело дышит, а затем достает банку с энергетическим напитком и выпивает его.

«Еще один рывок вперед, и даже безопасный и уютный Янов уже можно увидеть. За спиной доносятся какие-то голодные завывания, с каждой секундой все ближе и громче», — говорится в описании ролика.

Судя по всему, таким образом создатели тайтла продемонстрировали возможность использования предметов, позволяющих снизить усталость игрового персонажа. Аналогичный энергетический напиток встречался во всех ранних играх по серии S.T.A.L.K.E.R. Вышедший ролик оказался первым видео об игре, выпущенным GSC Game World в 2023 году. В студии не стали раскрывать других подробностей о S.T.A.L.K.E.R. 2 — в том числе сроков релиза.

В середине марта в сети опубликовали 16 гигабайт данных, украденных у разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Тайтл, сроки релиза которого неоднократно переносили, должен выйти на ПК и Xbox в 2023 году.