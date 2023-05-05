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10:59, 5 мая 2023Наука и техника

Интернет-сервис Starlink отменил плату за превышение лимита

ArsTechnica: пользователям Starlink разрешили превышать лимит в 1 терабайт без переплаты

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

SpaceX отменила плату для пользователей за превышение лимита при использовании интернет-сервиса Starlink. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В ноябре 2022 года корпорация обновила пользовательское соглашение и предупредила, что разрешит взимать дополнительно 0,25 доллара за каждый скачанный гигабайт данных в случае, если абонент превысит месячный лимит в один терабайт. По словам журналистов, в компании отменили это правило.

Авторы ознакомились с обновленным пользовательским соглашением — в нем убрали пункт о превышении лимита. Также абоненты сервиса получили следующее письмо: «Ваша подписка Starlink останется неограниченной и больше не будет лишена приоритета после использования одного терабайта данных».

Специалисты обратили внимание, что хотя сервис Starlink улучшил условия подписки, средняя скорость передачи данных снизилась. Журналисты объяснили это тем, что к Starlink ежемесячно подключается все больше пользователей. Так, потребителям на стандартном тарифе стоимостью 120 долларов в месяц обещают скорость от 25 до 100 мегабит в секунду, премиум-пользователям — от 40 до 220 мегабит в секунду. Самый доступный премиальный план обходится в 250 долларов ежемесячно.

1 мая на Украине закончилось действие налоговых льгот на ввоз терминалов спутникового интернета Starlink. По оценке вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, по состоянию на конец апреля в стране было 42 тысячи терминалов Starlink.

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Андрей Ставицкий
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