Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:03, 1 мая 2023Бывший СССР

На Украине закончились льготы на ввоз Starlink

С 1 мая за ввоз терминалов Starlink на Украину придется платить пошлину

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На Украине закончилось действие налоговых льгот на ввоз терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

В ведомстве уточнили, что период освобождения импорта отдельных товаров от НДС и ввозных пошлин заканчивается 1 мая 2023 года. Кроме пошлин за ввоз терминалов Starlink придется дополнительно оплачивать импорт электрогенераторных установок и частей к ним, отдельных трансформаторов и их частей, аккумуляторов.

Законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры, по которым терминалы Starlink и прочее оборудование освобождали от уплаты пошлин, президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря 2022 года. Согласно оценке вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, по состоянию на конец апреля в стране было 42 тысячи терминалов Starlink.

Ранее независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине. По его словам, работающие в радиоэлектронном диапазоне ступники Starlink будет довольно сложно защитить от средств РЭБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Власти сообщили об атаке беспилотников в Севастополе
Дуда призвал ЕС к большему сближению с США
В Москве откроют выставку работ Вячеслава Зайцева
Бывший директор Дома моды Зайцева рассказал о встрече с ним незадолго до смерти
В Запорожье подорвался возможный пособник ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда под Брянском
Президент Турции огласил название нового боевого самолета
Вице-премьер Украины поспорила с омбудсменом о паспортах России
Психотерапевт назвал яркие признаки измен партнера с коллегой
Две школьницы пострадали в ДТП на востоке Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.