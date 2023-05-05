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17:42, 5 мая 2023Мир

МИД Венгрии призвал посла США прекратить пропаганду войны

Глава МИД Венгрии Сийярто: послу США Прессману стоит прекратить пропаганду войны

Фото: Laszlo Balogh / Getty images

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман занимается пропагандой войны, вместо того чтобы развивать двусторонние отношения. К прекращению военной пропаганды дипломата призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Посол Прессман считает, что мы должны быть обеспокоены по поводу конфликта на Украине. Поэтому он принимает активное участие в пропаганде войны», — заявил венгерский министр.

Сийярто отметил, что эта позиция видна по плакатам, которые установлены в венгерских городах в рамках рекламной кампании, поддержанной посольством США. Он подчеркнул, что Венгрия хочет скорейшего урегулирования конфликта. «Американцы пытаются подтолкнуть нас к лагерю войны, но мы принадлежим к лагерю мира», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Прессман выразил обеспокоенность тесными связями Москвы и Будапешта. Он также призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с западными партнерами.

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Семен Александров
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