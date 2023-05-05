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08:23, 5 мая 2023Россия

В Совфеде призвали создать систему для регистрации владельцев электросамокатов

Сенатор Шейкин призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В России нужно создать единую базу для регистрации владельцев электросамокатов. С таким призывом выступил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, его цитирует РИА Новости.

«Необходимо рассмотреть возможность создания единой информационной системы, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные о маршрутах движения самокатов, арендаторах», — сказал политик.

По его мнению, подобные меры помогут установить правонарушителей в кратчайшие сроки, а также законодательно закрепят за электросамокатчиками обязанность оформления ОСАГО.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил запретить на улицах российских городов передвижение на электросамокатах. Сенатор объяснил инициативу тем, что передвигающиеся на электросамокатах горожане становятся причиной происшествий, и предложил оставить этот вид транспорта для парков.

Клишаса поддержал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он выступил за подобные ограничения, указав на происшествия, которые возникают с передвигающимися на электросамокатах. При этом Бастрыкин признал, что аналогичные инциденты могут фиксироваться и в парках.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час, а масса такого электротранспорта не должна превышать 35 килограммов. Для пересечения дороги по переходу владельцев устройств обязали спешиваться.

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Анастасия Шейкина
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