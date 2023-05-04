Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:17, 4 мая 2023Среда обитания

Бастрыкин выступил за ограничение использования электросамокатов

Бастрыкин поддержал идею о запрете использования электросамокатов на улицах городов

Фото: Let's Kick / Unsplash

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал идею об ограничении использования электросамокатов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Речь идет о предложении, которое ранее озвучил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он предложил запретить ездить на электросамокатах по улицам городов, разрешив использовать это транспортное средство только в парках с выделенными дорожками и в частных поселках.

Бастрыкин выступил за подобные ограничения, указав на происшествия, которые возникают с передвигающимися на электросамокатах. При этом он признал, что аналогичные инциденты могут фиксироваться и в парках.

«Поэтому, по мнению главы ведомства, в качестве дополнительной меры по снижению травматизма целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость», — сообщили в СКР.

Глава ведомства призвал МВД и ГИБДД проработать должный скоростной лимит, а также возможную ответственность для сервисов аренды электросамокатов, которые не будут его соблюдать.

Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления
Канье Уэст в лосинах на прогулке с женой стал объектом шуток в сети
Вейпы, еду и воду запретят проносить на Красную площадь на парад в День Победы
Опубликована карта боевых действий на Украине
Венгрия обозначила позицию по санкциям ЕС против российской ядерной энергетики
Приянка Чопра рассказала о депрессии из-за неудачной пластической операции
«Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия
Суд зарегистрировал новое административное дело в отношении Невзорова
США высказались против атак на лидеров стран после инцидента с беспилотниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.