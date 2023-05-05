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07:26, 5 мая 2023Россия

В хостеле в центре Москвы нашли тело девушки

В хостеле Москвы нашли тело 20-летней девушки, еще одну постоялицу госпитализировали

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В одном из хостелов в центре Москвы нашли тело девушки. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, погибшей оказалась 20-летняя россиянка, причины ее смерти неизвестны. На ее теле специалисты не нашли признаков телесных повреждений, медэкспертиза установит обстоятельства гибели.

Помимо этого, в больницу доставили еще одну постоялицу хостела, подробностей о ее состоянии не приводится. После случившегося в ситуации разбирается Басманная межрайонная прокуратура.

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Анастасия Шейкина
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