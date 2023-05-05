Последствия мощного пожара в российском поселке сняли с воздуха

Последствия пожара, уничтожившего дома в поселке Успенка под Тюменью, сняли на видео

Последствия пожара, уничтожившего дома в поселке Успенка под Тюменью, сняли на видео с воздуха. Кадры публикует RT в своем Telegram-канале.

На выложенных изданием кадрах видно, что из-за природного пожара сгорели не менее десяти построек — жилые дома и хозяйственные пристройки. При этом некоторые из расположенных поблизости от сгоревших домов здания пожарным удалось отстоять. Над российским населенным пунктом по-прежнему поднимается дым, на одной из улиц видны пожарные машины.

Ранее сообщалось, что из села Успенка эвакуировали почти 500 человек, включая 370 детей. В тушении пожара участвовали 74 человека и 51 единица техники.

До этого другой мощный пожар произошел на хуторе Ташла в Ставропольском крае. Там из-за возгорания произошел взрыв.