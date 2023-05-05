В сети появилось видео с паникующим из-за российских военных бойцом ВСУ

«РВ»: испугавшийся приближения российских военных боец ВСУ впал в ужас на поле боя

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В ходе боя украинский военнослужащий не смог контролировать себя и пришел в ужас от того, что ему показалось приближение российских солдат. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

В ролике видно, как мужчина в форме в панике упал на землю и прижался к ней вниз лицом. На помощь ему прибежал сослуживец, который уговаривал его встать, объясняя, что рядом нет противника. «Украина?!» — спросил лежащий.

Только убедившись в том, что рядом свои, боец согласился встать и побежал в сторону. Как считают авторы Telegram-канала, мужчина поспешил удалиться с поля боя.

Ранее стало известно об уничтожении командира роты 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Немашкало с позывным Севен в Артемовске.

Кроме того, Российская армия в Артемовске уничтожила командира элитного подразделения ВСУ Александра Чернигова, который командовал группой 73-го морского центра спецназначения, части специальной разведки Военно-морских сил Украины.