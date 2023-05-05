Объединение «Русский беспилотник» доставит FPV-дроны «Владлен Татарский» в зону СВО

Ростовское объединение «Русский беспилотник» доставит 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский» в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

В объединении рассказали, что дрон, ранее известный как ПВХ-1, переименован в честь убитого военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). «За эти месяцы мы поставили порядка 1 тысячи дронов в зону СВО, сейчас идет работа над созданием еще 12 тысяч дронов. Аппараты сейчас делаются и каждую неделю отгружаются для поставок на фронт», — сообщили в «Русском беспилотнике».

В организации отметили, что планируют нарастить темпы производства до 1 тысячи дронов в неделю. Беспилотники применяются, в частности, артиллерийскими подразделениями, инженерными, воздушно-десантными войсками и морпехами.

Дрон способен переносить до трех килограммов полезной нагрузки и имеет дальность полета семь-восемь километров. «Это та дальность, на которой находится бронетехника противника, танки, БМП, минометные расчеты и вся остальная техника, включая различные пикапы», — добавили в организации.

В планы «Русского беспилотника» входит создание на базе ПВХ-1 аналога дрона Mavic 3, который будет стоить 100-110 тысяч рублей, а также разработка для него боеприпаса.

В мае ТАСС сообщил, что в Свердловской области создали беспилотник «Упырь», предназначенный для удара в глубину фронта.