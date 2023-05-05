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13:08, 5 мая 2023Мир

Президент Сербии призвал провести разоружение страны после терактов

Президент Сербии Вучич поручил МВД провести разоружение страны после терактов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Правительство Сербии поручило Министерству внутренних дел (МВД) провести разоружение страны после терактов в Младеноваце и Белграде. К данной мере призвал сербский президент Александр Вучич во время обращения к нации.

Власти поручили ведомству подготовить изменения в закон о боеприпасах, которые бы ужесточили условия хранения короткоствольного огнестрельного оружия. Уточняется, что для граждан, которые не выполнят эти условия, введут обязательный выкуп оружия.

Вучич отметил, что будет проведено практически полное разоружении Сербии. «Все, у кого есть оружие, а это около 400 тысяч человек, и это без учета охотничьего оружия, пройдут ревизию, после которой их число сократится до 30-40 тысяч», — сообщил сербский лидер.

3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в одной из школ Белграда. В результате произошедшего погибли девять человек, еще семеро было ранены. В ночь на 5 мая в общине Младеновац 21-летний мужчина застрелил восемь человек и ранил еще 13 после ссоры с полицейским во дворе местной школы.

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Семен Александров
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