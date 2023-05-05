Задержанный ФСБ в Запорожье мужчина признался в работе на спецслужбы Украины

Задержанный сотрудниками ФСБ в Запорожье мужчина признался в работе на спецслужбы Украины

Один из задержанных сотрудниками ФСБ в Запорожье мужчина признался, что готовил теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает RT.

Его подельница признала, что хранила некий пакет. Как стало известно ранее, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) готовили покушение на руководителя Запорожской АЭС.

В качестве исполнителей они планировали использовать нескольких агентов.

26 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Позже задержанный был арестован Киевским районным судом Симферополя.