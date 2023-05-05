В Швейцарии выразили возмущение из-за возможного выступления Зеленского

Парламент Швейцарии назвал возможное выступление Зеленского попыткой нарушить нейтралитет

Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии Томас Эши выразил возмущение в связи с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед депутатами. В своем Twitter-аккаунте он назвал возможное обращение попыткой украинской стороны повлиять на поставки оружия.

«Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!» — подчеркнул он.

5 мая сообщалось, что во время летней сессии Владимир Зеленский по видеосвязи выступит перед швейцарскими депутатами. Запрос посольства Украины в Берне был одобрен аппаратами Национального совета и Совета кантонов.

В сентябре прошлого года Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Киеву. Он также призвал страну увеличить поддержку Украины.

При этом в апреле этого года Швейцария заявила, что пока не планирует присоединяться к международной целевой группе Repo (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) по заморозке активов граждан России. Также подчеркивалось, что к группе REPO, созданной странами «Большой семерки», Австралией и Еврокомиссией, пока не присоединилось ни одно другое государство.