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18:14, 19 апреля 2023Экономика

Швейцария высказалась о планах по присоединению к группе по российским санкциям

Швейцария пока не планирует присоединяться к группе Repo по заморозке активов граждан РФ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария пока не планирует присоединяться к международной целевой группе Repo (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) по заморозке активов граждан России. Об отказе говорится в заявлении на сайте Федерального управления экономики, образования и науки страны.

В документе подчеркивается, что к группе REPO, созданной странами «Большой семерки», Австралией и Еврокомиссией, пока не присоединилось ни одно другое государство. «Сотрудничество на техническом уровне проходит гладко, и поэтому Швейцария в настоящее время не видит необходимости в официальном присоединении к рабочей группе REPO», — говорится в заявлении. Там же уточняется, что в будущем Берн может пересмотреть свою позицию, если членство окажется в интересах страны.

Ранее президент Швейцарии Алан Берсе заявил, что конфедерация делает все возможное для реализации антироссийских санкций в полном объеме, однако это непросто.

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Варвара Кошечкина
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