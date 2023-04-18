В Швейцарии рассказали о непростой реализации антироссийских санкций

Президент Швейцарии Берсе: обеспечить полную реализацию антироссийских санкций непросто

Президент Швейцарии Алан Берсе заявил, что конфедерация делает все возможное для реализации антироссийских санкций в полном объеме, однако это непросто. Главу государства цитирует ТАСС.

Берсе заверил, что Берн серьезно относится к санкциям.

«Мы приняли санкции и, конечно, относимся к этому совершенно серьезно. Мы делаем все, что возможно, для их полной реализации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Бангладеш заплатит России сотни миллионов долларов кредита в юанях.