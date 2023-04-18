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13:37, 18 апреля 2023Мир

В Швейцарии рассказали о непростой реализации антироссийских санкций

Президент Швейцарии Берсе: обеспечить полную реализацию антироссийских санкций непросто

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Швейцарии Алан Берсе заявил, что конфедерация делает все возможное для реализации антироссийских санкций в полном объеме, однако это непросто. Главу государства цитирует ТАСС.

Берсе заверил, что Берн серьезно относится к санкциям.

«Мы приняли санкции и, конечно, относимся к этому совершенно серьезно. Мы делаем все, что возможно, для их полной реализации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Бангладеш заплатит России сотни миллионов долларов кредита в юанях.

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Варвара Кошечкина
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