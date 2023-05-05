В Молдавии запланировали ограничить ввоз зерна с Украины

Минсельхоз Молдавии сообщил о планах ввести временные ограничения на ввоз зерна с Украины

В Молдавии запланировали временно ограничить ввоз зерна с Украины. Об этом сообщила пресс-служба молдавского Минсельхоза.

Согласно заявлению, министр сельского хозяйства республики Владимир Боля провел встречу с главой представительства Европейского союза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом. Стороны обсудили проблемы, приоритеты и общее видение в рамках укрепления сельскохозяйственного бизнеса в Молдавии.

«Владимир Боля сообщил дипломату о намерении Министерства сельского хозяйства временно применить меры, идентичные мерам ЕС (в некоторых общинных государствах), по импорту зерновых и масличных культур украинского происхождения», — говорится в публикации. Кроме того, молдавские власти готовят комплекс мер, направленных на поддержку сельскохозяйственного сектора.

Ранее стало известно, что Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей. Также Европейская комиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в Евросоюз.

