В Запорожской области оценили боеготовность российских военных

Рогов заявил о находящихся в полной боеготовности российских военных в Запорожской области

Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он также заявил, что в регионе готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

В пятницу, 5 мая, власти Запорожской области допустили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в «ближайшие дни или даже часы».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ. При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает.