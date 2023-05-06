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07:25, 6 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области оценили боеготовность российских военных

Рогов заявил о находящихся в полной боеготовности российских военных в Запорожской области

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он также заявил, что в регионе готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

В пятницу, 5 мая, власти Запорожской области допустили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в «ближайшие дни или даже часы».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ. При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает.

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Марина Совина
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