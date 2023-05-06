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01:04, 6 мая 2023Россия

В российском городе столкнулись девять автомобилей

В Симферополе произошло ДТП с участием девяти автомобиле, пятеро пострадали
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Симферополе произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В пресс-службе республиканского Минздрава уточнили, что пострадали пять человек. В настоящее время они проходят обследование.

По предварительным данным, у четверых пострадавших травмы легкой степени тяжести, а один пострадавший — с травмами средней степени тяжести. По факту массового инцидента начата проверка, отметили в региональной прокуратуре.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник угнал BMW, решил скрыться от погони и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских. 4 мая в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что ее сын угнал ее автомобиль.

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Юлия Мискевич
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