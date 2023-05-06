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06:39, 6 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о добровольном характере переселения жителей

Рогов заявил, что переселение жителей Запорожской области носит добровольный характер
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Переселение жителей из прифронтовых населенных пунктов в пределах Запорожской области носит добровольный характер. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это вынужденная и необходимая мера. Вывоз осуществляется на добровольных началах и призван спасти жизни наших земляков. Ни о какой всеобщей принудительной эвакуации населения речи не идет», — подчеркнул он.

По его словам, интенсивность украинских обстрелов прифронтовых регионов в последние дни кратно увеличилась, число погибших и раненых исчисляется десятками. Поэтому переселение жителей организовано для их безопасности, как только линия фронта отодвинется вглубь Украины, люди снова смогут вернуться в свои дома, заключил Рогов.

Ранее вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что из районов региона, подвергшихся обстрелам, планируется переселить 70 тысяч человек. Как он утверждает, решение было принято для обеспечения безопасности. Козенко отметил, что перемещение уже началось в Пологовском районе, переселение происходит в Бердянск. Врио губернатора региона Евгений Балицкий пообещал, что людей обеспечат всем необходимым.

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Марина Совина
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