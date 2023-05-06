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11:25, 6 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о звуках взрыва в Кривом Роге

«Общественное» сообщило о звуках взрыва и воздушной тревоге в Кривом Роге

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает издание «Суспiльне» («Общественное») в Telegram.

«В Кривом Роге слышны звуки взрыва», — сообщили корреспонденты издания. В регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее утром воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины — об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

5 мая сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Киеве и большинстве областей Украины.

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Варвара Родикова
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