На Украине сообщили о звуках взрыва в Кривом Роге
«Общественное» сообщило о звуках взрыва и воздушной тревоге в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает издание «Суспiльне» («Общественное») в Telegram.
«В Кривом Роге слышны звуки взрыва», — сообщили корреспонденты издания. В регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее утром воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины — об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
5 мая сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Киеве и большинстве областей Украины.