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14:35, 6 мая 2023Наука и техника

Крупнейший подрядчик Пентагона реорганизовал свой космический бизнес

Корпорация Lockheed Martin реорганизовала свой космический бизнес

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Крупнейшая американская военно-промышленная корпорация — компания Lockheed Martin — объявила о реорганизации собственного космического бизнеса. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что реорганизация предполагает консолидацию предприятий крупнейшего подрядчика Пентагона, занимающихся космическим бизнесом, в три сектора.

Коммерческий гражданский сектор сосредоточится на космических исследованиях, развитии космической инфраструктуры и научных проектах. Сектор национальной безопасности будет включать направления бизнеса, связанные с cекретными и оборонными программами. Третий сектор объединит предприятия, занимающиеся созданием стратегических систем, систем противоракетной обороны и гиперзвуковых средств.

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Исполнительный вице-президент Lockheed Martin Space Роберт Лайтфут заметил, что изменения сделаны «с прицелом на будущее».

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Иван Потапов
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