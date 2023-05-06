Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:36, 6 мая 2023Экономика

В двух российских городах вырос спрос на отопительное оборудование

В Москве и Санкт-Петербурге вырос спрос на отопительное оборудование на фоне похолодания

Фото: РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге на фоне похолодания вырос спрос на отопительное оборудование. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета товаров для дома «ВсеИнструменты.ру».

По информации издания, больше всего спрос среди жителей обоих городов вырос на конвекторы — плюс 98 процентов и плюс 100 процентов соответственно. Пик продаж пришелся на 2 мая.

Помимо этого, часто покупали тепловые пушки: продажи в Санкт-Петербурге выросли в два раза, в Москве — на 28 процентов. Москвичи также активно приобретали обогреватели (плюс 58 процентов), однако спрос среди петербуржцев на данные товары не изменился.

«3 мая наши аналитики отметили постепенное снижение спроса к первым дням недели. Пик продаж отопительного оборудования пришелся на 2 мая», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что аномальные холода в Москве и области закончатся во вторник, 9 мая, дневные температуры могут подняться до 14-16 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Минздраве России захотели ужесточить продажу алкоголя. Какие изменения предлагаются?
Бастрыкин назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины
США передадут Тайваню оружие на сотни миллионов долларов по ускоренной процедуре
Российские военные поразили более 170 целей на краснолиманском направлении
В двух российских городах вырос спрос на отопительное оборудование
Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США
Глава СК рассказал о расследовании атаки дронов на Кремль
Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении
Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III
Россиян предупредили о штрафе за антисанитарию на дачном участке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.