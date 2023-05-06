В двух российских городах вырос спрос на отопительное оборудование

В Москве и Санкт-Петербурге вырос спрос на отопительное оборудование на фоне похолодания

В Москве и Санкт-Петербурге на фоне похолодания вырос спрос на отопительное оборудование. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета товаров для дома «ВсеИнструменты.ру».

По информации издания, больше всего спрос среди жителей обоих городов вырос на конвекторы — плюс 98 процентов и плюс 100 процентов соответственно. Пик продаж пришелся на 2 мая.

Помимо этого, часто покупали тепловые пушки: продажи в Санкт-Петербурге выросли в два раза, в Москве — на 28 процентов. Москвичи также активно приобретали обогреватели (плюс 58 процентов), однако спрос среди петербуржцев на данные товары не изменился.

«3 мая наши аналитики отметили постепенное снижение спроса к первым дням недели. Пик продаж отопительного оборудования пришелся на 2 мая», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что аномальные холода в Москве и области закончатся во вторник, 9 мая, дневные температуры могут подняться до 14-16 градусов.