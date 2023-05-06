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13:12, 6 мая 2023Россия

Песков отреагировал на взрыв автомобиля Захара Прилепина

Пресс-секретарь президента Песков: надо ждать информацию от правоохранительных органов

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осведомлен о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, однако пока не готов комментировать, считает ли Кремль происшествие покушением. Его слова приводит ТАСС.

«Неизвестно. Надо сначала получить информацию от правоохранительных органов», — отреагировал он на произошедшее.

МВД подтвердило РИА Новостям факт взрыва автомобиля. Ведомство сообщило о гибели одного человека (ранее источники сообщали, что это охранник Прилепина) и ранении писателя, других пострадавших нет. Источник в МВД рассказал агентству, что автомобиль взорвался «в довольно глухом месте», около 80 километров от нижегородского Бора.

За несколько минут до инцидента из автомобиля успела выйти дочь писателя. Прилепин возвращался в Москву с территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

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Мария Грушко
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