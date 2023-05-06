Глава Минобороны Украины отметил сильную сторону российских войск

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что российские войска хорошо обучаются

Российские военнослужащие хорошо обучаются и эффективно приспосабливаются к новым типам вооружения, поставляемого Украине. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в рамках документального фильма украинского журналиста Дмитрия Комарова «Год. За кадром», его слова цитирует РИА Новости.

«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», — констатировал Резников, отмечая сильную сторону российских войск.

Он объяснил, что летом 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили американские установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зона поражения которых составляла 80 километров. По его утверждению, со временем российским военнослужащим удалось приспособиться к использованию Киевом таких установок, изменив свою логистику.

Резников добавил, что по этой причине Украина просит у западных стран новые системы, зона поражения которых составит как минимум 150 километров, а также ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.

5 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине. Ранее он назвал общую стоимость переданных Украине вооружений — по словам Борреля, Киеву было поставлено оружия более чем на 13 миллиардов евро, а в данный момент ЕС работает над передачей Киеву еще миллиона боеприпасов и закупкой новых вооружений.