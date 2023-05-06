В российском регионе мужчина взломал дверь дома и изнасиловал женщину

МВД: в Приморье 54-летний мужчина взломал дверь дома и изнасиловал женщину

В Приморье мужчину задержали за изнасилование жительницы села Прохладное. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД.

По информации ведомства, в ночь на 6 мая мужчина взломал дверь дома женщины, после чего изнасиловал ее и сбежал. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители задержали подозреваемого.

Злоумышленником оказался 54-летний житель села Антоновка, который уже был ранее судим. На мужчину завели уголовное дело. В отделе полиции насильник дал признательные показания.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали 14-летнего иностранца, подозреваемого в изнасиловании 45-летней женщины.