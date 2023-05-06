Раскрыты подробности о состоянии Прилепина

SHOT: писатель Захар Прилепин получил ранения ног в результате взрыва автомобиля

Писатель Захар Прилепин получил ранения в результате взрыва автомобиля под Нижним Новгородом. Подробности его состояния раскрыл SHOT в Telegram.

По данным издания, Прилепин серьезно пострадал — у него ранены обе ноги. Водитель машины Audi Q7, в которой находился писатель, погиб на месте. В автомобиле они ехали вдвоем.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство было заложено под капот машины. После взрыва транспорт перевернулся. На месте взрыва была обнаружена воронка глубиной 0,7 метра.

О взрыве автомобиля, в котором находился Прилепин, стало известно ранее 6 мая. Сообщалось, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и спасатели, писателю оказывают помощь врачи. По данным Telegram-канала WarGonzo, в машине с Прилепиным была его дочь, но ее успели высадить из автомобиля. Девочка не пострадала.