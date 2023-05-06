Россиянам напомнили о запрете на сжигание предметов на даче

RT: спасатель Щетинин напомнил о запрете на сжигание на даче резины и пластика

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в разговоре с RT напомнил о запретах на сжигание предметов на даче, а также рассказал, как избежать пожаров на даче на майских праздниках.

По словам Щетинина, погода должна быть безветренной. Помимо этого, он уточнил, что запрещается сжигать деревянные конструкции, покрытые лаком или краской. Также запрещается сжигать на дачных участках резину и пластик.

Мусор лучше сжигать в металлических бочках на расстоянии не менее 7,5 метрах от построек, добавил он.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в случае, если соседи по даче разводят антисанитарию на участке, необходимо обращаться в суд.