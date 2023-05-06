Диетолог назвала самый полезный шашлык

Диетолог Соломатина назвала шашлык из курицы, индейки и кролика самым полезным

Диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный шашлык в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист отметила, что по умолчанию шашлык не самая подходящая для организма еда. По ее словам, чтобы минимизировать вред, для шашлыка следует выбирать мясо, которое хорошо усваивается. Диетолог посоветовала использовать курицу, индейку или кролика, поскольку как в них содержится мало соединительной ткани.

Соломатина подчеркнула, что шашлыки из такого мяса даже не требуют маринования. «Маринад в шашлыке главным образом способствует улучшению переваривания. Именно с этой целью в качестве маринада используются кислые фрукты или соусы: благодаря этому волокна мяса размягчаются», — сказала она.

Диетолог также посоветовала вместе с шашлыком употреблять овощи, фрукты или ягода. По ее словам, положительным эффектом обладают киви, брусника, клюква, папайя и ананас.

Кроме того, облегчить организму употребление шашлыка могут кислые соусы, отметила она. Она посоветовала выбирать гранатовый или брусничный соус.

Ранее диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова порекомендовала закуску, которая улучшит пищеварение и поможет избежать чувства тяжести в желудке после употребления шашлыка. Она посоветовала россиянам заедать шашлык зеленью.