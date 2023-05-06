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06:01, 6 мая 2023Интернет и СМИ

В США указали на разрыв между Западом и Ватиканом из-за Украины

Религиовед Аллен-младший: католическая церковь не поддержала позицию Запада по Киеву

Фото: Dmitriy Puzyrev / Russian Look

Американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший заявил, что католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине. На усиливающийся разрыв между США и Ватиканом эксперт указал в статье для Atlantic.

По его словам, в украинском кризисе папа Франциск занял, скорее всего, позицию Пекина или Нью-Дели, а не Вашингтона или Брюсселя.

«Он выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня», — объяснил журналист.

Конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом, считает Аллен-младший. Он также отметил, что позиция папы Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит трансформироваться, отметил религиовед. По словам эксперта, в нынешнем веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживают за пределами западных стран. Они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в США или в Европе, резюмировал журналист.

В апреле папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан проводит «мирную миссию» по урегулированию на Украине, не уточнив подробностей. Понтифик подчеркнул, что добиться мира можно только через открытые каналы. Он добавил, что всех интересует путь к мирному разрешению ситуации, пообещав сделать для этого все необходимое.

В этом же месяце папа Римский провел встречу с прибывшим в Ватикан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Как уточнялось, они пообщались примерно полчаса и вручили друг другу подарки.

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Марина Совина
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