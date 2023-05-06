Пилоты коалиции в Сирии стали активировать системы наведения на ВКС России

ЦПВС: пилоты коалиции в Сирии чаще активируют системы наведения на самолеты ВКС России

Самолеты коалиции в Сирии стали часто активировать боевые системы наведения вооружения на самолеты ВКС России, российские пилоты это фиксируют на востоке страны. Об этом сообщил российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, передает ТАСС.

Как заявил Гуринов, США продолжают допускать грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума Москвы и Вашингтона по безопасности полетов в Сирии от 20 октября 2015 года. «Нарушения носят целенаправленный и систематический характер», — подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не будут сокращать военное присутствие в Сирии. Такое решение в США приняли в связи с ударами по их базам.

