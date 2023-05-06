Внешний долг России рекордно упал

Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до минимума

По итогам 2022 года уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал на 10 процентных пунктов, до 16,6 процента, подсчитали РИА Новости. Показатель стал минимальным за всю историю ведения статистики.

Среди крупнейших экономик мира наиболее низкий уровень зафиксирован в Китае — 13,7 процента. Внешний долг Индии составляет 19,1 процента ВВП.

В то же время самая высокая внешнедолговая нагрузка отмечается в европйеских странах. В Нидерландах показатель достигает 380,5 процента ВВП, в Великобритании — 287 процентов, а в Швейцарии — 280,5 процента. При этом за год уровень внешнего долга этих государств сокатился почти на 15 процентных пунктов.