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04:25, 7 мая 2023Бывший СССР

Первую тысячу жителей Запорожской области разместили в Бердянске

Врио главы Запорожской области Балицкий: первую тысячу жителей разместили в Бердянске
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий . Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Первую тысячу жителей Запорожской области из районов, подвергшихся обстрелам, разместили в Бердянске. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что людей перевозят автобусами, некоторые добираются на своих автомобилях. Врио губернатора отметил, что у населения есть продукты, место для ночлега, постоянный контакт и консультации специалистов, детям также обеспечивается необходимый уход.

Балицкий добавил, что дал поручение правительству региона как можно скорее выплатить компенсацию всем переселенным жителям в размере десяти тысяч рублей.

«Основная наша задача — обеспечить безопасность людей. Все оперативные службы Запорожской области работают в штатном режиме выполнения задачи по обеспечению безопасности граждан», — заключил чиновник.

Ранее вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что из районов региона, подвергшихся обстрелам, планируется переселить 70 тысяч человек. Как он утверждает, решение было принято для обеспечения безопасности. Козенко отметил, что перемещение уже началось в Пологовском районе, переселение происходит в Бердянск. Врио губернатора региона Евгений Балицкий пообещал, что людей обеспечат всем необходимым.

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Марина Совина
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